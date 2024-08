Un Si Grand Soleil du 14 août : Laurine accuse Elisabeth et Boris ! (résumé et vidéo épisode 1447 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 août 2024, spoiler résumé de l'épisode 1447 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 13 août 2024.





Elisabeth va à l’enterrement de François, Alain pense que ce n’est pas une bonne idée mais elle assure qu’elle y va pour Boris. Pendant les funérailles, Laurine s’en prend à Boris… Il aimerait qu’ils soient unis mais Laurine le traite d’hypocrite.

Ludo appelle Alix qui déprime. Elle pense que ça sent la fin de sa galerie… Ludo lui demande si elle a cuisiné Nicolas, elle lui explique qu’il était évasif. Ludo pense qu’il faut creuser mais Alix n’en a pas envie.



Elisabeth présente ses condoléances à Catherine. Elisabeth aimerait que ça redevienne comme avant entre elles… Elle lui dit qu’elle aimerait qu’elles travaillent en bonne intelligence. Mais Laurine intervient et s’en prend violemment à Elisabeth, elle l’accuse de l’avoir tué ! Boris raccompagne Elisabeth.

Nicolas appelle Alix, elle lui explique qu’elle n’a plus de client et que l’article de Midi Libre l’a achevé. Nicolas pense qu’elle va rebondir, il lui propose de lui envoyer des contacts pour avoir d’autres artistes. Nicolas lui assure que ce soir il va bien s’occuper d’elle.

Elisabeth rentre remuée de l’enterrement, elle explique à Muriel que Laurine l’a accusée d’avoir tué son père. François l’aurait accusé lors de ses derniers mots. Muriel pense qu’elle souffre et l’interroge sur Boris. Elisabeth l’a trouvé très digne, elle l’apprécie de plus en plus.

Alix cherche des infos sur Nicolas sur internet… Elle dit ensuite à Maéva qu’elle va bouger, Maéva s’assurera de fermer la galerie. Sur l’ordinateur, elle découvre la recherche d’Alix et en parle à Tom. Pendant ce temps là, Nicolas emmène Alix pour une visite privée dans un musée. Nicolas reçoit un appel et s’isole… Alix en profite pour regarder dans ses affaires, elle découvre une enveloppe pleine de billets et la photographie. Quand Nicolas revient, Alix s’en va et elle dit ne pas se sentir bien. Alix refuse qu’il la raccompagne.

Laurine est effondrée, Boris lui dit que ça va aller mais elle lui demande de s’en aller. Catherine interdit à Laurine de parler à son frère comme ça. Mais Laurine accuse Boris d’être soulagé et lui reproche de ne pas être triste. Laurine dit à Boris que sa trahison a tué leur père et elle ne lui pardonnera jamais !

Muriel est avec Boris, il la remercie d’être venue. Elle lui dit que c’est normal d’être là en tant qu’amie. Elle propose de l’écouter, Boris se confie sur les accusations de sa soeur et sa mère qui devient folle… Il dit que son père continue de lui pourrir la vie même après sa mort. Il finit par pleurer dans les bras de Muriel.

