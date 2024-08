Un Si Grand Soleil du 26 août : Alix perd tout, Boris fait une découverte (résumé et vidéo épisode 1455 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1455 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 23 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la coloc, Bilal part travailler aors que Flore regarde les vidéos du mariage pour voir si Elisabeth a raison. Elle a demandé aux invités de tout lui envoyer et elle épluche. Elle y a déjà passé toute la nuit à la recherche d’un indice. Tiago a du mal à y croire qu’il ait été empoisonné mais Flore ne trouve pas ça si fou.

Catherine interroge Boris sur L Cosmétiques et Elisabeth. Il avoue qu’elle passe tout son temps à l’hôpital mais il gère avec Muriel, son bras droit. Il file travailler et croise Laurine, qui avoue que l’état d’Alain ne s’améliore pas et ils sont tous inquiets. Laurine assure à Boris qu’elle apprécie beaucoup Alain et qu’il ne mérite pas ça. Boris est choqué quand Laurine sous entend que leur mère se réjouit…



Claudine dit à Alix qu’elle doit payer les 60.000 euros pour les photos mais elle ne les a pas… Elle fait un chèque pour tenter de le calmer, elle est totalement à sec. Et elle n’a plus de nouvelles de Nicolas, elle s’en veut d’avoir tout gâché.

Maéva a la flemme d’aller travailler, Tom lui fait remarquer que Roméo se plaint toujours de ne pas avoir d’argent mais là il dépense beaucoup… Tom semble douter de son pote.

Flore continue d’enquêter, elle est sous le choc face à une vidéo…. Pendant ce temps là, Evan et Janet expliquent à Elisabeth que les nouvelles analyses n’ont rien donné. Janet lui dit que sans savoir ce qu’ils recherchent, c’est difficile de trouver. Et certains poisons sont indétectables. Janet pense que le plus probable, c’est une rechute de ses problèmes cardiaques.

Tom surprend une conversation de Roméo qui dit avoir pris des risques… Tom le confronte et lui demande si c’est lui qui a cambriolé la galerie. Il menace de lui casser les jambes, Mattéo avoue ! Il a vu Maéva faire le code et il est revenu pour cambrioler. Tom est remonté, la galerie appartient à une amie et sa meuf travaille là-bas !

Flore montre à Elisabeth la vidéo de Catherine qui était à côté du verre d’Alain. Elle aurait pu verser quelque chose. Mais Elisabeth pense que ça ne suffit pas à prouver sa culpabilité, elle est devant et on ne voit pas ce qu’elle fait. Elle remercie Flore pour tout ce qu’elle fait.

Laurine vient voir Alain, Janet la surprend et lui demande de sortir immédiatement. Elle lui rappelle lui avoir interdit l’accès mais Laurine dit que ça n’a aucun sens.

Alix présente ses excuses à Nicolas, elle explique avoir eu peur et avoir déraillé. Mais Nicolas ne voit pas comment ils pourraient continuer, elle a cassé quelque chose et il n’en a plus envie. C’est fini !

Tom appelle Maéva pour la prévenir pour Roméo. Elle veut prévenir la police mais il refuse de le dénoncer. Et il a déjà revendu les photos. Alix reçoit un appel de l’assurance, il a reçu le rapport de l’expert et lui annonce qu’il a conclut à une négligence de sa part. Elle ne sera pas indemnisée ! Alix le traite de voleur et raccroche.

Catherine interroge Boris au sujet de Muriel. Il explique qu’ils s’entendent bien mais ça reste professionnel. Plus tard, il repense au mariage et à la tache sur la veste de sa mère… Il cherche dans le dressing de sa mère mais ne retrouve pas la veste. Dans son sac, il trouve le ticket de pressing !

