Un Si Grand Soleil spoiler : Alain dans un état critique, Dimitri de retour (résumé épisode du 23 août 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1454 épisode du 23 août 2024 – Alain va-t-il mourir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Dans quelques semaines, après son mariage avec Elisabeth, Alain est dans un état critique à l’hôpital et les médecins n’arrivent pas à trouver ce qu’il a…











Alain dans un état critique

Janet explique à Elisabeth qu’ils n’arrivent pas à savoir de quoi souffre Alain. Elisabeth pense qu’il faut chercher du côté d’un empoisonnement car elle pense qu’on a voulu l’atteindre à travers Alain… Elle demande de refaire des analyses.

Alors que Catherine appelle Elisabeth pour l’assurer de son soutien, Laurine pense toujours que c’est sa mère qui a empoisonné Alain. Mais Catherine lui assure que non.

Elisabeth parle de ses soupçons à Clément. Elle pense que Laumière sont prêts à tout… Mais Becker a besoin d’éléments concrets afin d’ouvrir une enquête.



Dimitri vole des chiens

Dimitri, l’ex de Sabine, est de retour. C’est lui qui a volé le chien de Levars et il enchaine les vols et demandes de rançons ! La police est sur le coup et Marc prépare un article. Dimitri sera-t-il démasqué ?

