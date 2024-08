C dans l’air du 1er août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 1er août 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 1er août 2024 : le sommaire

⬛ Lucie Castets, Xavier Bertrand… Qui pour Matignon ?

Malgré les Jeux olympiques, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal reste actif. Chaque jour, il est présent en tribune pour encourager les athlètes français et félicite leurs succès sur les réseaux sociaux. Hier après-midi, en l’absence d’Emmanuel Macron, il a présidé une réunion semblable à un conseil des ministres, entouré de vingt-et-un collègues pour faire un point sur les JO, démontrant ainsi son implication durant cette période où le monde a les yeux rivés sur la France.



Attal se prépare aussi pour la rentrée parlementaire avec un « pacte d’actions » d’une quarantaine de propositions, visant à initier des discussions pour d’éventuelles coalitions, souhaitées par le président. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon, réfléchit au profil du prochain Premier ministre qu’il devrait nommer en août, cherchant une figure consensuelle.

Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire, espère toujours accéder à Matignon malgré l’absence de majorité parlementaire de gauche. Après des visites à Lille, Roubaix, et l’usine Duralex près d’Orléans, elle poursuit ses efforts pour gagner en notoriété et faire pression sur l’Élysée.

En parallèle, l’incertitude plane sur le budget de l’État pour 2025. Le projet de loi de finances doit être présenté au Parlement d’ici le 1er octobre, mais la dissolution de l’Assemblée et l’absence de nouveau gouvernement pourraient retarder les décisions cruciales. Bruno Le Maire annonce des chiffres de croissance positifs, malgré que la France soit sous procédure pour déficit public excessif avec un déficit de 5,5 % du PIB en 2023.

Lucie Castets, dans un entretien à La Tribune Dimanche, a détaillé ses propositions économiques et fiscales, incluant une réforme de l’impôt sur le revenu et le retour de l’ISF, visant à générer 150 milliards d’euros d’ici 2027 pour financer son programme et réduire le déficit.

Enfin, dans l’Hérault, Patrick Vignal, ancien député macroniste, critique Emmanuel Macron pour sa déconnexion du peuple après avoir renoncé à sa candidature pour contrer l’alliance Ciotti-RN aux dernières élections législatives.

