JO 2024, tennis : Djokovic / Tsitsipas en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Jeux Olympiques de Paris 2024 – le match Djokovic / Tsitsipas en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi soir. Suite du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui et le serbe Novak Djokovic affronte le grec Stefanos Tsitsipas en quart de finale.





Un match à suivre ce soir sur le court Philippe Chatrier à partir de 19h sur France Télévision et/ou Eurosport.







C’est le choc du jour sur la terre battue de Roland Garros : le serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial, affronte le grec Stefanos Tsitsipas, 11ème à l’ATP. Qui accèdera au dernier carré et se rapprochera du titre olympique ?

Jeux Olympiques le match Djokovic / Tsitsipas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France Télévision et/ ou Eurosport à partir de 19h.



Sur le site des JO de Paris 2024, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Djokovic / Tsitsipas, match de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre aujourd’hui.