Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth s’attaque à Laurine ! (vidéo épisode du 22 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 22 août 2024 – Les choses vont mal tourner entre Elisabeth et Laurine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le torchon brule à l’hôpital alors qu’Alain est entre la vie et la mort !











Publicité





Et pour cause, Alain s’est effondré en pleine réception de son mariage avec Elisabeth. Celle-ci est morte d’inquiétude alors que les médecins peinent à poser un diagnostic… Et Elisabeth est convaincue que Laurine Laumière n’y est pas pour rien ! Alors quand la jeune femme passe devant Elisabeth dans les couloirs, c’en est trop ! Elisabeth lui interdit de s’approcher d’Alain mais Laurine lui répond qu’elle n’a aucun ordre à recevoir de sa part. Janet intervient et envoie Laurine au travail…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : drame pour Evan, Laurine ment, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1453 du 22 août 2024



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic