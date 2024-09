13h15 le samedi du 28 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 28 septembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Evasion meurtrière ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 28 septembre 2024 : le sommaire

L’évasion de Mohamed Amra, en mai dernier, a mis en lumière des défaillances dans la communication entre les autorités judiciaires et pénitentiaires. Le magazine a rencontré la famille d’une victime, qui espère que le fugitif et ses complices seront rapidement capturés.

Dans l’émission « 13h15 le samedi », on revient sur l’une des évasions les plus violentes en France, celle de Mohammed Amra, surnommé « La Mouche ». Quatre mois et demi se sont écoulés depuis cette évasion meurtrière.



Le 16 mai 2024, deux agents ont été tués et trois autres gravement blessés lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire qui ramenait Amra du tribunal judiciaire de Rouen à la maison d’arrêt d’Évreux. À ce jour, aucune trace du fugitif n’a été retrouvée.

Est-il toujours caché en Normandie, région où il a des liens forts, ou s’est-il réfugié à l’étranger ? Plus encore, comment ce petit délinquant multirécidiviste est-il devenu le chef d’un commando ultra-violent, organisant depuis sa cellule trafics de drogue et opérations armées, comme l’ont révélé des écoutes ?

Ces questions hantent la famille des victimes. Ces derniers mois, les équipes du magazine ont suivi le père et l’épouse d’Arnaud Garcia, un surveillant brigadier de 34 ans, assassiné lors de l’attaque.