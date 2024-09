Publicité





20h30 le dimanche du 29 septembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 29 septembre 2024 : les invités

> Face à l’écran : Antoine de Caunes

L’acteur, réalisateur et animateur renoue avec l’une de ses premières passions : l’écriture. En mai 2024, il a contribué au lancement d’un magazine trimestriel intitulé *Vieux*, où il officie en tant que conseiller éditorial et rédacteur. Invité sur le plateau de « 20h30 le dimanche », il présente ce nouveau projet et revient sur les temps forts de sa carrière.

> Rencontre avec un autre ancien trublion du PAF : Michaël Youn

Il partagera l’affiche avec Barbara Schulz, Eric Elmosnino, Valérie Bonneton et Yannick Noah dans le film « C’est le monde à l’envers », réalisé par Nicolas Vanier. Ce film, une dystopie explorant un monde bouleversé par le changement climatique, sortira en salles le 16 octobre.



Synopsis : C’est la crise : plus d’eau, plus d’électricité, plus de réseau… Stanislas, un homme d’affaires parisien, perd tout, y compris sa fortune. Lui qui méprise la vie à la campagne se voit contraint de fuir avec sa femme et son fils vers une exploitation agricole qu’il avait achetée à des fins spéculatives. À son arrivée, il se retrouve face à Patrick et sa famille, les agriculteurs qui travaillent la terre et n’ont aucune intention de quitter la ferme. Ces deux familles, aux valeurs opposées, réussiront-elles à cohabiter pour survivre et, peut-être, reconstruire ensemble un nouveau monde ?

> Le live : Calogero

Le chanteur interprète un morceau extrait de son dixième album « X (Dix) », prévu pour le 25 octobre, d’abord en solo à la guitare, puis accompagné par un pianiste et une violoncelliste.

