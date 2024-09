Plus Belle La Vie spoilers : un couple en crise, Zoé dérape, les résumés jusqu’au 18 octobre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 18 octobre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans quelques semaines, une nouvelle enquête va secouer le Mistral et la résidence en particulier. Zoé va déraper et Ariane va tenter de la raisonner, mais c’est peine perdue !

Entre Samuel et Jennifer, rien ne va plus. Les tensions sont très présentes alors que Samuel va se découvrir une affinité avec quelqu’un d’autre… Et Aya va prendre une décision compliquée.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 14 au 18 octobre 2024

Lundi 14 octobre 2024, épisode 190 : Malgré une nouvelle découverte, Léa et Riva demeurent au pied du mur. De son côté, Zoé est prête à tout pour comprendre ce qui se trame à la résidence. En plein questionnement, Aya finit par prendre une décision.

Mardi 15 octobre 2024, épisode 191 : Suite à la révélation de Riva, tout le monde se met à inspecter. A la résidence, Nisma, déstabilisée, se blesse. De son côté, Aya est obligée d’expliquer les raisons de sa décision.

Mercredi 16 octobre 2024, épisode 192 : L’enquête des deux docteurs est au point mort. Dans le couple formé par Samuel et Jennifer, la tension est palpable et le jeune policier va bientôt devoir faire face à un nouveau défi. A la résidence, le nouvel arrivant n’est pas disposé à faire bonne figure.

Jeudi 17 octobre 2024, épisode 193 : Tous s’activent dans la recherche de l’élément mystère tandis que la liste des victimes augmente. De son côté, Ariane tente tant bien que mal de raisonner Zoé, mais la jeune femme ne veut rien entendre.

Vendredi 18 octobre 2024, épisode 194 : La dernière découverte entraîne nos enquêteurs dans un dangereux contre-la-montre. Samuel, quant à lui, se découvre une affinité inattendue. A la résidence, Steve fait à nouveau preuve de beaucoup de maladresse.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :