50mn Inside du 21 septembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 21 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 21 septembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👨🏻‍🍳 A la une – Gordon Ramsay à Versailles

Un empereur de la gastronomie à Versailles. Le chef le plus célèbre du monde, Gordon Ramsay. Comment a-t-il créé l’évènement ?

🍻 En coulisses – les guinguettes

Le retour en force des guinguettes. Pourquoi sont-elles redevenues si populaires ?



Publicité





🎙️ Le portrait – Josiane Balasko

🍭 La story – HPI

Le phénomène HPI. Déjà 4 saisons et une 5ème en préparation, retour sur l’histoire de cet ovni télévisuel que Hollywood nous envie.

50mn Inside du 21 septembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🤩 Dans le secret – Deauville, l’hôtel de légende

A l’heure américaine, comment l’hôtel de légende, le Normandie, s’est-il mis en quatre pour réussir le premier rendez-vous des stars de la rentrée ?

🏡 Le document – Miami

Comment les rois de l’immobilier se mettent au service de toutes les folies.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.