Demain Nous Appartient spoilers : Benoit arrêté, Valentine dérape, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 septembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 septembre 2024 – Déjà hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Benoit Letellier.







Publicité





En effet, alors que Benoit s’en prend à Lisa et qu’elle est hospitalisée d’urgence, ce dernier est enfin arrêté par la police. C’est la fin du cauchemar pour Mélody, qui l’a échappé belle et se rapproche encore un peu plus de Bastien, qui a eu peur pour sa mère. Et en fin de semaine, Lisa et Amel quittent Sète pour démarrer leur nouvelle vie à Berlin.

De son côté, Valentine se fait virer du domaine viticole comme une malpropre. Si Philippine a signé son contrat d’apprentissage, Victor ne l’entend pas de cette oreille et ordonne à Valentine de s’en aller ! Celle-ci dérape et crève un pneu de la voiture de Victor.



Publicité





Et entre Aurore et William, la guerre est déclarée. Aurore réclame une énorme somme d’argent à William…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 septembre 2024

Lundi 23 septembre 2024 (épisode 1776) : Lisa décide de faire cavalier seul pour arrêter Letellier. Au domaine viticole, Valentine prend une balle perdue. Aurore et William font une trêve pour Manon.

Mardi 24 septembre 2024 (épisode 1777) : Amel, Aaron et Victoire sont au chevet de Lisa, inconsciente. Diego et Camille font une bourde qui pourrait leur coûter cher. Aurore revoit ses attentes à la hausse.

Mercredi 25 septembre 2024 (épisode 1778) : Valentine se réjouit du malheur d’autrui. Lilou implore Violette de garder son secret. Une réflexion déplacée de Joël provoque la colère de Mona.

Jeudi 26 septembre 2024 (épisode 1779) : La police retrouve des preuves incriminant Valentine. A l’hôpital, Mona incendie Alain. Lisa et Amel profitent des derniers instants avec leurs proches.

Vendredi 27 septembre 2024 (épisode 1780) : Pour Maud, la trahison de Camille est impardonnable. Amel et Lisa s’envolent pour Berlin. Aurore apprend que William a quitté l’hôpital.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Manon découvre la vérité sur Nordine ! (vidéo épisode du 18 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 23 au 27 septembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…