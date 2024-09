Publicité





66 minutes du 22 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 22 septembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Peur sur les crèches

Que se passe-t-il derrière les portes des crèches françaises ? Nos enfants sont-ils réellement en sécurité ?

A la veille du procès de deux employées d’une crèche privée de Villeneuve-d’Ascq (Nord) pour « violences sur mineurs », la question est prégnante. Neuf enfants au total auraient été victimes de maltraitances. Une crèche, un procès mais des faits similaires ailleurs… qui interpellent. Des bleus, des traumatismes crâniens, des enfants mal nourris, humiliés, insultés. Et un manque de personnel criant. Pour le journaliste Victor Castanet, auteur de l’enquête « Le ogres » publiée il y a quelques jours, c’est tout un système qui est « à bout de souffle ». Cause principale : la course au profit de ces crèches privées. Enquête et témoignages sur une petite enfance… en danger.



🔵 Philippe Tayac, pâtissier surdoué

Surnommé le « Cédric Grolet niçois », Philippe Tayac, 32 ans, a rapidement acquis une renommée dans le monde de la pâtisserie, au point d’ouvrir récemment sa troisième boutique en trois ans, à quelques pas de la Croisette, à Cannes. Son dessert emblématique, l’Or noir, se distingue parmi les classiques comme le fraisier, le millefeuille et la tarte au citron. Ce chef-d’œuvre se compose d’une ganache associée à un caramel vanillé onctueux, d’un biscuit moelleux et léger, et du croquant d’un cookie new-yorkais double chocolat. Cette explosion de saveurs et de couleurs attire des dizaines de gourmands devant sa boutique. Formé dès l’âge de 15 ans dans les plus grandes maisons, telles que le Negresco à Nice, l’Apogée à Courchevel, le Saint Régis à Bora Bora et l’Eden Rock à Saint Barth, Philippe Tayac a également séduit des célébrités comme Leonardo DiCaprio ou Rihanna grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Un parcours brillant pour ce prodige de la pâtisserie !

🔵 Luxe : le festival des yachts

Tout aussi prestigieux que le Festival de Cannes, un autre événement s’est tenu cette semaine dans la célèbre baie de la ville : le Cannes Yachting Festival. Depuis 1977, ce rendez-vous incontournable de la plaisance expose des yachts d’exception, où les professionnels du secteur dévoilent leurs nouveautés en avant-première. Cette année, 700 bateaux ont été présentés à 55 000 visiteurs, parmi lesquels se trouvaient quelques acheteurs fortunés. À voile ou à moteur, monocoques ou multicoques, coques dures ou semi-rigides, ces navires peuvent coûter jusqu’à plusieurs millions d’euros par semaine en location, et plusieurs centaines de millions à l’achat. Un plongeon dans un univers où le luxe navigue sur les flots !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 J.O. des métiers : les Français ont brillé !

Lyon (Rhône) vient d’accueillir ses propres Jeux Olympiques : les WorldSkills. Cette compétition internationale, qui se tient tous les deux ans, rassemble les meilleurs jeunes talents de 70 pays dans 59 métiers différents. Pâtissiers, ingénieurs, menuisiers, carrossiers, et bien d’autres s’affrontent pour décrocher la victoire, synonyme de fierté et d’un atout majeur pour leur CV. Parmi les participants français, nous avons suivi Ronan, peintre en carrosserie, Tess, décoratrice et conceptrice de vitrines, Lola, esthéticienne, et Julian et Thomas, paysagistes. Ont-ils décroché des médailles ? Le suspense reste entier ! Ce qui est sûr, c’est que la France a brillé en remportant 37 médailles et distinctions, se classant ainsi 3ème derrière la Chine. Une rencontre avec les meilleurs artisans de leur génération !

Extrait vidéo

Philippe Tayac troque régulièrement son habit de pâtissier pour un téléphone : sur les réseaux sociaux, il fait un carton en partageant ses créations. « Philippe Tayac, pâtissier surdoué »

