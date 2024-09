« 9-1-1 » du 3 septembre 2024 : vos épisodes inédits de la saison 7 ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 3 septembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 7 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits suivis de rediffusions.





Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur M6+.







Publicité





« 9-1-1 » du 3 septembre 2024 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 7 – épisode 3 : Tout chavire

Le navire se retourne et la situation devient critique. Athena et Bobby prennent alors les choses en main et redoublent d’efforts pour sauver ceux qui en ont besoin et guider les survivants en lieu sûr. Hen enfreint les protocoles pour retrouver Bobby et Athena.

Saison 7 – épisode 4 : Mon meilleur ami

À son retour sur la terre ferme, le fils d’Athena a des ennuis avec la justice. Buck est jaloux car Eddie noue des liens avec quelqu’un d’autre. L’équipe de la 118 sauve une femme qui est coincée sur le parvis d’une villa.



Publicité





Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur M6+