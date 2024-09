Camping Paradis du 2 septembre : ce soir l’épisode inédit « Les Bleus au Maroc »

Publicité





Camping Paradis du 2 septembre 2024 : histoire et interprètes de l’épisode inédit de ce soir « Les Bleus au Maroc » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donnent rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, l’inédit « Les Bleus au Maroc ».





A voir dès 21h10 sur TF1







Camping Paradis du 2 septembre 2024 : histoire de l’épisode « Les Bleus au Maroc »

Lorsque la petite Léa demande une nouvelle fois à entendre l’histoire de la rencontre de ses parents, Tom et Stéphanie ne se font pas prier pour lui raconter. Ils évoquent ce fameux voyage qui a tout bouleversé et l’incroyable coup de foudre qui en a découlé. En vacances dans un *resort* au Maroc, Tom est accompagné de ses amis Audrey, Xavier et Parizot, ainsi que de sa petite amie de l’époque, Vicky, dont le caractère peut se révéler un peu agaçant. De son côté, Stéphanie est la compagne du chef Rémi, le cousin d’Audrey. Il leur faudra surmonter bien des obstacles avant que leur histoire d’amour ne commence…

Pendant ce temps, le jeune Rayan séjourne dans le même hôtel avec sa mère, Claire. Il découvre ses origines pour la première fois en rencontrant la famille de son père, décédé trop tôt. La rencontre avec son grand-père Hassan et sa grand-mère Aïda est loin d’être de tout repos. Tom et ses amis devront faire preuve de beaucoup de tact pour apaiser les tensions au sein de cette famille au passé complexe.



Camping Paradis du 2 septembre 2024, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Sandra Valentin (Claire), Patrick Paroux (Parizot), Jenn Rihouey (Vicky), Marwane Kerrouche-Kasdi (Rayane), François Bérard (Rémy), Fayçal Azizi (Nabil), Boubker Fahmi (Hassan Halaoui), Amal Ayouch (Aïda Halaoui), Hafsa Bensmail (Kenza), Rania El Boussetaoui (Yasmine), Amira Kustrer (Lina), Mickaël Muzelet (Client), Sophie Richard (Cliente)

Camping Paradis du 2 septembre 2024 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

