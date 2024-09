Capital du 15 septembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 15 septembre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Danone, AirFryer, Seb : bataille de nouveautés dans nos cuisines ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 15 septembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Danone et Yoplait : comment ces géants réinventent le marché du yaourt

En deux décennies, le rayon des yaourts a explosé, offrant une incroyable diversité de choix et d’innovations. Chaque année, des dizaines de nouvelles références voient le jour pour répondre à l’appétit croissant des Français, dont 80 % consomment des yaourts quotidiennement. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint près de trois milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 16 % en un an. Si le yaourt nature reste abordable, les marques comme Danone et Yoplait rivalisent d’ingéniosité avec des recettes gourmandes, des yaourts exotiques comme le Skyr, et des formules hyperprotéinées, souvent à des prix plus élevés. La course à l’innovation permet à ces marques de se démarquer face aux produits des marques distributeurs (MDD) en grande surface. Quelles nouvelles saveurs et innovations vous attendent bientôt en rayon ?

La pomme de terre : une révolution dans vos assiettes

Il y a trente ans, la pomme de terre était considérée comme un aliment basique, sans grande valeur. Aujourd’hui, elle est devenue un produit tendance, avec des variétés toujours plus innovantes et premium. Les pommes de terre de marque ont supplanté les filets à bas prix, avec des produits comme la Princesse Amandine ou la Pompadour qui se vendent à des prix bien plus élevés. Les producteurs doivent désormais payer des royalties pour cultiver certaines variétés, ce qui explique une hausse des prix. Autre innovation : les sachets micro-ondables, contenant des pommes de terre lavées et prêtes à consommer. De la sélection des tubercules aux techniques de conditionnement, la filière cherche à justifier une augmentation des prix tout en apportant de la nouveauté dans les rayons.



La bataille des AirFryers : qui remportera la course ?

L’AirFryer est devenu l’électroménager incontournable des cuisines modernes. En 2023, ses ventes ont triplé grâce à la promesse de cuisiner avec moins de calories et moins d’énergie qu’un four traditionnel. Avec une gamme de prix allant de 40 à 230 euros, de nombreux fabricants, dont Philips, Seb et Ninja, se sont lancés dans la course, tandis que des marques à petits prix comme Tristar tentent de s’imposer. À l’origine du succès de cet appareil, deux inventeurs néerlandais ont vendu leur brevet à Philips, qui a fait de l’AirFryer un best-seller, largement copié par la suite. Mais que valent réellement ces appareils et quelles sont les stratégies des grandes marques pour dominer ce marché en pleine expansion ?

« Danone, AirFryer, Seb : bataille de nouveautés dans nos cuisines ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.