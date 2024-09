Demain Nous Appartient spoiler : Bastien fait une grande annonce à Mélody ! (vidéo épisode du 25 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Benoit Letellier a décidé de tuer Mélody dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », la police va finalement l’arrête à temps ! La prof de sport va s’en sortir indemne et on peut dire qu’elle l’a échappée belle !











Bastien a eu très peur pour Mélody

Mais cette histoire aura quand même eu du bon puisque Bastien s’est inquiété pour sa mère et ça lui a fait réaliser qu’ils n’avaient pas de temps à perdre ! Dans quelques jours, Bastien va décider de parler à Mélody. Il lui confie qu’il a eu très peur que Benoit s’en prenne à elle. Et pendant toutes ces années sans elle, il ne faisait que penser à elle et se disait que c’était injuste qu’elle soit morte sans le connaitre…

Mélody s’excuse une nouvelle fois de l’avoir fait souffrir mais Bastien a une grande annonce à faire : il ne veut pas rester bloqué sur le passé, il veut tourner la page et avancer avec elle ! Bastien veut qu’ils apprennent à se connaitre et qu’ils passent du temps ensemble ! Mélody est plus heureuse que jamais !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1778 du 25 septembre 2024 : Bastien fait un grand pas vers Mélody

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

