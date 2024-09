Les Cinquante du 20 septembre : une élimination choc, qui sont les éliminés du jeu 3 ? (résumé + replay épisode 15)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 20 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le 2ème jeu. Rappelons que Simon et Nicolas sont chefs d’équipe, ils ne peuvent pas être éliminés ! Ils forment ensuite leurs équipes.





Simon a dans son équipe : Nikola, Enzo, Lydia, Gaëtan, Alex, Cassandra, Jade, Hillary, Jordan, Coumba, Emma, Loan, Joseph, Lisa-Marie, Joy, Maissane, Inès, et Soraya. Et Nicolas est avec Kévin, Sacha, Colette, Nicolo, Kévin, Carla, Amin, Julie R., Eddy, Séphora, Thibault, GRace, Olivani, Julie B., Carla, Fred, Lou, et Clarysse.







Le Lion explique les règles du jeu : il y a une balle rouge au centre, ils ont des balles noires à lancer sur la balle rouge. Dès qu’elle franchit la ligne de l’équipe adverse, c’est gagné. Et à chaque manche gagné, le chef d’équipe choisit un joueur à éliminer dans l’équipe adverse ! Le jeu s’arrêtera quand il y aura 6 éliminés.

Le jeu commence. Première manche remportée par l’équipe de Simon, il élimine Amin. Seconde manche encore remportée par l’équipe de Simon. Il élimine Colette et ça énerve des membres de son équipe. Troisième manche encore gagnée par l’équipe de Simon. Il élimine Nicolo. Quatrième manche encore gagnée par l’équipe de Simon, qui élimine Thibault. Cinquième manche remportée par l’équipe de Simon, qui élimine Clarysse. Sixième et dernière manche remportée par l’équipe de Simon, qui fait un carton plein. Il élimine Carla A pour rassurer Cassandra.



Sont éliminés à l’issue de ce jeu : Amin, Colette, Nicolo, Thibault, Clarysse et Carla A. Jordan est victorieux et doit éliminer quelqu’un : il décide de sortir Nicolo ! C’est un choc pour Nicolo, qui part sans dire au revoir. Les autres éliminés retournent au château tandis que les joueurs victorieux doivent voter. Comme toujours, les tractations et stratégies vont bon train.

Le Lion rappelle les éliminés et annonce les résultats. Avec aucune voix sur 32, la première éliminée est Carla A. ! Le second éliminé, avec une seule voix sur 32, est Amin. Le troisième éliminé, avec seulement 3 voix, est Clarysse. Il ne reste plus que Colette et Thibault. Et c’est Colette qui est sauvée avec 21 voix ! Thibault est éliminé avec seulement 7 voix.

Le Lion annonce que pour la dernière fois, les joueurs éliminés vont aller dans la salle de la seconde chance et le gagnant du jeu sera le Gladiateur et affrontera les autres joueurs dans l’arène.

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce vendredi 20 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 23 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 16.