Demain Nous Appartient spoiler : Lisa et Michaël font une découverte choc ! (vidéo épisode du 19 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Lisa et Michaël vont faire une découverte choc dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Lisa a tout compris et fait le lien entre Sacha, Benoit, et Lilou Clavel, ils découvrent la villa dans laquelle les tueurs séquestraient Lilou et Violette.











Lisa et Michaël découvrent une énorme tâche de sang

Dans la villa, qui en réalité n’appartient pas du tout à la famille de Lilou mais aux employeur de sa mère, Michaël et Lisa arrivent trop tard. Benoit et Sacha ne sont plus là et sur le lit d’une chambre, ils découvrent une grosse tâche de sang et comprennent que l’une des deux adolescentes est surement gravement blessée…

Lisa pense que si Sacha et Benoit ont réussi à trouver l’argent de Clavel, ils risquent de tuer les otages et peut être même que c’est déjà fait… Lisa appelle Martin et fait venir la PTS pour analyser le sang.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1774 du 19 septembre 2024 : Lisa et Michaël arrivent trop tard

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.