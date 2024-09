Les Cinquante du 16 septembre : une élimination choc (résumé + replay épisode 11)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 11 du lundi 16 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 11 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène alors qu’ils sont attachés en binômes pour un nouveau jeu.





Le but du jeu : réussir à démêler les cordes et se séparer de son binôme ! le jeu s’arrêtera quand il y aura 18 binômes sauvés sur 22. Il y aura donc 4 binômes (8 joueurs) sur le banc des éliminés, à moins que le temps imparti soit dépassé.







Joseph et Loanne se libèrent les premiers. Stéphane et Clarysse enchainent, suivis de Nicolo et Nikola. Le Lion se moque des binômes qui galèrent et ça les énerve. Jordan finit par se sauver et il va donc garder son pouvoir d’éliminer un joueur arbitrairement !

Le Lion annonce qu’il ne reste plus que 2 minutes. Hillary et Joy réussissent sur le fil ! Sur le banc des éliminés : Beverly, Lisa-Marie, Valentin, Giovanni, Linda, Jean-Pascal, Frédérique, Coumba, Amin et Séphora. Jordan doit éliminer l’un d’entre eux avant la cérémonie. Jean-Pascal demande à sortir, et Jordan choisit finalement d’éliminer Giovanni ! Il est sous le choc et ça tourne au gros clash.



Les éliminés rejoignent ensuite le château pendant que les joueurs victorieux doivent voter lors de la cérémonie. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver 4 personnes sur 9 ! Les négociations et stratégies vont bon train. Et beaucoup veulent respecter le choix de Jean-Pascal de vouloir partir.

Le Lion fait ensuite revenir les éliminés pour la cérémonie. Le stress est fort quand le Lion annonce qu’ils ne seront que 4 à être sauvés. Le premier joueur à être sauvé avec 29 voix sur 34 est… Réponse demain !

Les Cinquante, le replay du 16 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce lundi 16 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 17 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 12.