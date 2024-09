Demain Nous Appartient spoiler : Marianne fait une belle rencontre ! (vidéo épisode du 26 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Déjà plusieurs mois que Marianne a perdu l’amour de sa vie, Renaud, dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, c’est une Marianne radieuse qui va faire une très jolie rencontre au hasard d’une consultation à l’hôpital Saint Clair…











Marianne Delcourt est face à Alain Lehaut, le père de François. Et entre ces deux là, le courant semble très bien passer. Marianne a assisté à la colère de Mona contre lui et se demande ce qui a pu se passer… François se confie et ne reste pas insensible à l’humour de Mariane. Une romance serait-elle en train de naître entre les deux sexagénaires ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1779 du 26 septembre 2024 : Marianne charmée par Alain

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



