Les Cinquante du 23 septembre : qui sont les éliminés ? Qui est le Gladiateur ? (résumé + replay épisode 16)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 20 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Carla A., Amin, Clarysse et Thibault ont été éliminés. Ils sont accueillis par Amélie dans la salle de la seconde chance.





Amélie leur annonce qu’à l’issue d’un jeu dans lequel ils vont s’affronter, l’un d’eux deviendra le Gladiateur et affrontera les 50 dans l’arène. A la clé, réintégrer le jeu en prenant la place d’un autre joueur, qui sera éliminé. Les animaux amènent un téléphone à chaque joueur ! Ils vont recevoir chacun un appel du Lion avec une question : sauver ou éliminé un joueur. Et ce joueur en question va devoir lui faire confiance ou pas.







Le Lion appelle Carla et lui demande qui elle veut sauver, elle dit Clarysse. Elle décide d’accepter et reste donc dans le jeu. Place à Thibault, il souhaite éliminer Amin mais celui-ci refuse et reste donc dans le jeu. Clarysse cite Thibault, il accepte et il est éliminé ! Le téléphone sonne encore pour Clarysse, elle cite Amin. Il décide d’accepter et il continue. Le Lion appelle Carla, elle désigne Clarysse. Elle choisit d’accepter, elle reste. Le téléphone sonne pour Amin, il dit Carla. Elle refuse, elle reste. Carla décroche et dit Clarysse. Elle refuse, elle est éliminée ! Ça se joue donc entre Carla et Amin. Le Lion appelle Amin, il répond « oui ». Carla est perdue et décide de ne pas confirmer son choix. Le Lion avait demandé à Amin s’il décidait d’être le Gladiateur. Amin est donc éliminé, Carla devient le Gladiateur et va affronter les 50 !

Amin, Clarysse et Thibault sont donc éliminés aujourd’hui. Pour Carla, tout est encore possible mais elle va être seule contre tous.



Les Cinquante, le replay du 23 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce lundi 23 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 24 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.