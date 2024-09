Enquête Exclusive du 1er septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 1er septembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Sexe et amour à Dubaï ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 1er septembre 2024 : votre émission en résumé

Dubaï est une ville de contrastes, marquée par l’excès, la modernité, et l’opulence. Elle se distingue par la coexistence de deux mondes parallèles : d’une part, près de trois millions d’expatriés, jeunes et ambitieux, et d’autre part, les Émiratis, qui restent attachés à leurs traditions et valeurs conservatrices. Alors que les jeunes occidentaux font la fête sans retenue sur les rooftops et se lancent dans des jeux de séduction explicites, les jeunes Émiratis, eux, doivent se montrer bien plus discrets. Sur les parkings de drive-in, hommes et femmes se draguent à distance, chacun restant dans sa voiture, s’échangeant photos et messages via leurs smartphones, sans aller plus loin. Toute démonstration publique d’affection, et encore moins une relation hors mariage, est impensable.

Les mariages arrangés, souvent subventionnés par l’État, sont encore courants parmi les Émiratis, offrant un contraste total avec la vie des expatriés. Âgés en moyenne de 33 ans et gagnant autour de 4 000 euros par mois, ces derniers ne font souvent qu’un passage temporaire à Dubaï et cherchent à profiter au maximum des opportunités de la ville. Théoriquement, toutes les conditions semblent réunies pour trouver l’âme sœur. Pourtant, il s’avère que la ville abrite une multitude de célibataires endurcis.



Publicité





Laurie, une jeune Française, est perplexe face aux relations avec les hommes à Dubaï. Elle est confrontée à des attitudes machistes et des tentatives de séduction marquées par des cadeaux extravagants, des comportements qui semblent appartenir à une autre époque, loin des valeurs féministes. Javed, un organisateur de soirées, utilise les femmes comme des appâts, sélectionnant des jeunes femmes séduisantes pour attirer des hommes riches prêts à dépenser sans compter. Parmi ces hommes, Cédric, un Français, aspire à trouver l’âme sœur. Cependant, dans une ville où l’argent règne en maître, il est difficile de distinguer les sentiments authentiques des relations intéressées. Dubaï s’est ainsi imposée comme la capitale du tourisme sexuel au Moyen-Orient, avec plus de 30 000 prostituées, dont certaines proviennent d’Iran, un pays voisin ultra-conservateur.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.