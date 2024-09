« Fortune de France » du 23 septembre : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Fortune de France » au programme TV du lundi 23 septembre 2024 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa série inédite « Fortune de France ». Adaptation de la saga historique et familiale de Robert Merle, la série « Fortune de France » vous plonge au cœur de la France des guerres de religion au XVIe siècle.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 23 septembre 2024

Épisode 3 « La conversion » : Après une résistance héroïque menée par Isabelle, Mespech parvient à vaincre les brigands, dévoilant ainsi la trahison de Fontenac. De retour de la guerre auréolé de gloire, Siorac, désormais baron de Mespech, en profite pour proclamer la conversion de la communauté au protestantisme, malgré l’opposition farouche d’Isabelle, fermement attachée à sa foi catholique.

Épisode 4 « La médaille » : Après leur conversion, Siorac et Sauveterre aspirent à la paix, malgré la résistance d’Isabelle et des autres femmes de la maison. Pendant ce temps, le pays sombre dans le chaos. Enlevée par un chef protestant fanatique, Isabelle est sauvée in extremis par Siorac. Réconciliés, les époux retrouvent l’harmonie, et Isabelle attend à nouveau un enfant.



« Fortune de France » – rappel du synopsis

Périgord noir, 1557. Alors que les guerres de Religion menacent la France, la famille Siorac se retrouve retranchée derrière les murs du château de Mespech, au cœur d’un monde hostile, dangereux et intolérant, luttant pour sa survie et ses convictions.

Jean, le père, est forcé de reprendre les armes pour défendre ses idéaux. Isabelle, la mère, se bat pour affirmer son existence dans une société dominée par les hommes.

Pierre et François, leurs fils, sont brusquement propulsés dans l’âge adulte, tiraillés entre la foi protestante de leur père et le catholicisme fervent de leur mère.

Autour d’eux s’anime la vie d’une communauté : maîtres et serviteurs, parents et enfants, confrontés aux épidémies, aux adversaires, aux batailles et aux deuils, tout en naviguant entre science, superstitions et histoires d’amour.

« Fortune de France » : les interprètes

Avec Nicolas DUVAUCHELLE (Jean de Siorac), Guillaume GOUIX (Jean de Sauveterre), Lucie DEBAY (Isabelle de Caumont), Grégory FITOUSSI (Baron de Fontenac), Blandine BELLAVOIR (Cathou), Antoine GOUY (Gamelin), Simon ZAMPIERI (Pierre de Siorac), Lou LAMPROS (Hélix), Angelina WORETH (Diane de Fontenac), Marcel THOMPSON (François de Siorac), Ophélie BAU (Franchou), Louis DURANT (Samson), David AYALA (Cabusse), Isabelle DE HERTOGH (Maligou), Émilie INCERTI (Barberine)…