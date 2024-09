Good Doctor du 25 septembre : vos épisodes ce soir sur TF1 (épisodes saison 7)

Publicité





Good Doctor du 25 septembre 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur TF1+.







Good Doctor du 25 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 7 saison 7 « La nounou parfaite » : Tous sont encore bouleversés par le décès d’Asher. Jérôme pense à démissionner, car chaque coin de l’hôpital lui rappelle trop de souvenirs partagés avec lui. Kalu essaie de l’aider du mieux qu’il peut. Jordan, quant à elle, est en pleine crise de foi, et sa rencontre avec un homme se prenant pour Jésus ne fait qu’accentuer sa colère. Finalement, chacun trouve un peu de réconfort dans son travail, amorçant ainsi le processus de deuil. Léa en veut à Morgan de lui avoir pris la nounou idéale, mais elles finissent par trouver un compromis. Joëlle, la nounou, remarque un comportement chez Steve qui inquiète Shaun : il pourrait présenter des signes d’autisme.

Épisode 8 saison 7 « Les pieds sur terre » : Shaun est persuadé que Steve présente des signes précoces d’autisme. Prêt à tout pour faire évaluer son fils, il insiste, même si un diagnostic fiable est impossible à cet âge, et ce malgré l’opposition de Léa, ce qui déclenche une dispute mémorable entre eux. Morgan, de son côté, souhaite se marier rapidement avec Park afin d’augmenter leurs chances d’adopter Eden. Cependant, Park rêve d’une cérémonie romantique, tandis que Morgan, qui est tout sauf romantique, accumule les maladresses avec plusieurs demandes en mariage désastreuses, ce qui finit par le braquer. Shaun, Jared et Charlie prennent en charge Tayo, un jeune garçon né avec un troisième bras à cause d’une grossesse gémellaire, dont les parents n’arrêtent pas de se disputer. Pendant ce temps, Jordan, Dominick et Park s’occupent de Mason, un botaniste tout juste revenu de la Station spatiale internationale, qui souffre de douleurs intenses et semble avoir radicalement changé de personnalité depuis son retour sur Terre. Glassman, quant à lui, refuse de laisser Hannah, une jeune patiente dépendante aux opiacés, se perdre dans la nature. Elle lui rappelle trop sa fille Maddie, décédée d’une overdose au même âge. Contre toute éthique, il décide de l’héberger chez lui pour pouvoir la surveiller de près.



Good Doctor saison 7, rappel de la présentation

Dans cette dernière saison de Good Doctor, de nouveaux défis attendent nos héros. Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s’adapter à leur nouveau rôle… Pendant ce temps, l’équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l’hôpital au cours de l’année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l’avant…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.