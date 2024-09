Grands Reportages du 21 septembre 2024 : sommaire et reportages

Publicité





Grands Reportages du 14 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Collectionneurs : La quête sans fin – Episode 2 »

Que ce soit toi, moi, ou elle, nous sommes nombreux à collectionner. Qu’ils soient libellocénophiles, passionnés par les menus de restaurants, ludophiles ou mordus de jouets, ces collectionneurs accumulent des objets avec une obsession presque compulsive. Que ce soit par nostalgie, par désir de préserver le patrimoine ou simplement pour combler un besoin d’activité, les motivations varient. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces passionnés acharnés, toujours à l’affût dans les brocantes, vide-greniers, ou encore les ventes aux enchères. Leur objectif ? Trouver LA pièce manquante, le Graal tant recherché… quitte à essuyer des déceptions et à voir leur vie de famille bouleversée par cette passion dévorante.

Et à 14h50 « En piste à l’aéroport de Nice »



C’est le deuxième aéroport d’Europe pour l’aviation privée et le troisième en France en termes de fréquentation, offrant une expérience unique d’atterrissage au-dessus de la mer. Situé entre montagnes et Méditerranée, l’aéroport de Nice est le seul en France à se trouver aux portes d’un centre-ville. Pour la première fois, il a ouvert ses portes aux caméras. Dans le terminal dédié à l’aviation d’affaires, se côtoient les jets privés de milliardaires, de stars et de chefs d’État. Nous avons exploré les coulisses de cet aéroport effervescent, depuis les pistes et la tour de contrôle jusqu’au cœur du terminal, en suivant son activité trépidante durant le rush estival, les intempéries hivernales, et l’effervescence du Festival de Cannes. Embarquez pour une immersion exceptionnelle dans ce lieu hors du commun.

