Publicité





Grands Reportages du 29 septembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 29 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Les aficionados du Made in France » (inédit)

Le slogan « Made in France » avait marqué les esprits lorsque Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif sous le quinquennat de François Hollande, arborait fièrement des marinières, suscitant parfois les sourires des plus sceptiques. Cependant, il aura fallu une pandémie mondiale et des ruptures d’approvisionnement répétées pour éveiller chez les consommateurs une réelle prise de conscience sur l’importance de produire localement et de relocaliser certains secteurs. Cela permettrait de réduire notre dépendance et de valoriser les savoir-faire nationaux

Selon les dernières études, 20 % des Français déclarent désormais acheter le plus souvent possible des produits fabriqués en France, tandis que 65 % se disent prêts à payer plus cher pour un produit local. Néanmoins, produire en France reste un défi de taille. Le tissu industriel a en grande partie disparu, de même que certains savoir-faire traditionnels. Mais alors, qui sont ces entrepreneurs qui ont choisi d’inverser cette tendance ? Quelles sont leurs valeurs et motivations ? Pourquoi ont-ils décidé de produire français dans un marché dominé par des produits asiatiques et une concurrence féroce ? Et comment parviennent-ils à se démarquer ?

Durant plusieurs mois, nous suivrons quatre entrepreneurs et entrepreneuses passionnés par le Made in France.

Marylin Feltz, créatrice de mode, s’attaque au secteur textile, particulièrement touché par la concurrence asiatique, ayant perdu les deux tiers de ses emplois en 20 ans. Cette année, elle collabore pour la première fois avec un géant de la vente par correspondance, pour lancer une collection 100 % Made in France.

Hubert, fondateur de La Vie est Belt, va encore plus loin. Non seulement il produit en France, mais il recycle aussi ses matières premières pour créer des ceintures et de la petite maroquinerie à partir de vieux pneus, alliant ainsi durabilité et local. Il espère se faire connaître en participant à son premier Salon du Made in France cette année.

Laurent et Sandrine, quant à eux, fabriquent des lunettes 100 % bretonnes à partir de coquillages. Une de leurs paires s’apprête d’ailleurs à faire le tour du monde à la voile, portée par un skipper renommé.

Enfin, Pierre Frey, qui s’est lancé dans la fabrication de meubles Made in France il y a trois ans, a récemment reçu une commande prestigieuse du Mobilier national. Il mettra tout en œuvre pour que ses créations intègrent le patrimoine français.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Des biens au clou pour du cash chez ma « tante » »



Publicité





Depuis 1637, le Crédit Municipal est une institution incontournable. En France, on en compte 47, et avec la flambée du coût de la vie, ces établissements ne désemplissent pas. Leur activité principale : le prêt sur gage. En échange d’or ou d’objets de valeur, on obtient immédiatement de l’argent liquide. Qu’il s’agisse de régler une facture de chauffage, des loyers impayés, ou des réparations de véhicules, les situations difficiles ne manquent pas. Pendant plusieurs mois, nous avons installé nos caméras au cœur de l’agence de Saint-Étienne, pour partager le quotidien des employés et des clients.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.