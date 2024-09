Ici tout commence du 14 septembre : Jim sous le choc face à Cléo... (résumé + vidéo épisode 1003 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1003- Jim va être sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il découvre le nouveau look de Cléo, qui ressemble désormais énormément à Jasmine…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 14 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1003

Quand Jim rentre à l’appart, Cléo est dans la cuisine de dos. Avec sa nouvelle coupe de cheveux et les vêtements de Jasmine, Jim la confond avec sa petite amie et l’embrasse dans le cou ! Il est choqué et gêné. Jasmine les rejoint et ne voit pas le problème, elle informe Jim que Cléo a un entretien dans un restaurant…

Quant à Hortense, elle fait la connaissance d’un élève qui brise les stéréotypes. Pendant ce temps, les élèves croient avoir percé le mystère entourant Rose et Marc Leroy…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Rose rattrapée par son passé, elle découvre… (vidéo épisode du 18 septembre)

Ici tout commence du 14 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.