« Kaizen » : TF1 va diffuser l’ascension de l’Everest d’Inoxtag !

TF1 a annoncé ce matin que le documentaire événement « Kaizen » d’Inoxtag sera disponible sur la plateforme de streaming gratuit TF1+ à partir du samedi 28 septembre, et sera diffusé sur TF1 le mardi 8 octobre à 23h30 après « Koh-Lanta ».





Ce film retrace l’incroyable aventure d’Inoxtag, un jeune YouTuber de 22 ans suivi par 26 millions d’abonnés, qui s’est lancé le défi fou de gravir l’Everest en un an. Ce parcours initiatique raconte la quête de transformation personnelle et démontre que rien n’est impossible si l’on s’en donne les moyens, quels que soient les objectifs.







Mais la question demeure : Inoxtag a-t-il atteint le sommet de l’Everest ? Et comment cette expérience exceptionnelle l’a-t-elle transformé ?



Devenir alpiniste et escalader l’Everest en seulement un an ? C’est le rêve improbable d’Inoxtag, un jeune YouTuber dont le destin semblait bien éloigné de cette aventure. Ce documentaire, tourné sur une année, suit son incroyable évolution pour réaliser ce rêve. Avec des moments émouvants, drôles et inspirants, ce film raconte une aventure extraordinaire.

Accompagné d’une équipe d’experts, notamment Mathis Dumas, guide de haute montagne, Inoxtag nous entraîne dans une aventure humaine hors du commun, pleine de persévérance, d’humour et de résilience. Ce documentaire prouve qu’avec la détermination nécessaire, rien n’est impossible.

À découvrir sur TF1+ dès le samedi 28 septembre 2024, et sur TF1 le mardi 8 octobre à 23h30 après « Koh-Lanta ».