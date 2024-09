Ici tout commence du 24 septembre : Jim et Souleymane ont un plan (résumé + vidéo épisode 1009 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1009- Souleymane et Jim ont un plan pour faire tomber Cléo ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ils s'unissent pour faire ouvrir les yeux de Jasmine mais ça s'annonce compliqué !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 24 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1009

Jim et Souleymane découvrent enfin tous les rouages du plan machiavélique de Cléo et prennent pleinement conscience de la malveillance de ses intentions. Leur priorité est désormais de protéger Jasmine de la mauvaise influence de Cléo. Cependant, cela risque de ne pas être simple, car Jasmine continue de voir Cléo comme une amie proche. Jim et Souleymane doivent donc mettre au point un plan infaillible… et rapidement ! Ils décident de subtiliser le cahier de dessins de Cléo pour montrer à Jasmine qu’elle a dessiné le portrait du faux profil qui a dragué Thibault. Mais vont-ils y parvenir ?

De son côté, Cléo tente un nouveau coup de bluff, tandis que Laetitia se laisse emporter par ses ambitions démesurées. Pendant ce temps, Carla s’aventure hors de sa zone de confort…



Ici tout commence du 24 septembre 2024 – extrait vidéo



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.