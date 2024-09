Plus Belle La Vie du 24 septembre 2024 : Samuel a tout compris ! (résumé + extrait vidéo épisode 176 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 176 de PBLV – Samuel a tout compris aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et contre toute attente, il va prendre de gros risques pour protéger Jennifer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 septembre 2024 – résumé de l’épisode 176

La PTS transporte le corps de Yanis, et Charlotte informe Samuel que le médecin légiste devrait bientôt donner ses conclusions. Elle pense que Yanis pourrait avoir été renversé par une voiture, mais elle souligne qu’il faut attendre les résultats de l’autopsie. Trouvant Samuel très concerné, elle lui demande s’il connaissait Yanis. Samuel lui assure que ce n’était pas le cas.

De son côté, Jennifer annonce à Barbara que la police a retrouvé un corps. Toutes deux s’affolent. Luna les rejoint, et elles lui partagent la mauvaise nouvelle. Luna leur rappelle qu’elles doivent respecter leur accord et ne rien dire. Blanche, quant à elle, va bientôt sortir de l’hôpital. Éric rend visite à Blanche et sent qu’elle lui cache quelque chose. Blanche s’excuse, disant qu’elle ne peut pas en dire plus, et lui demande de ne pas insister.



Publicité





Samuel et Patrick font le point sur l’affaire. Ils envisagent que Yanis a peut-être été violent et que quelqu’un s’est défendu. Samuel évoque des débris de plastique qui pourraient provenir d’une seconde voiture. Patrick questionne Samuel à propos du bouton trouvé dans la voiture de Yanis, et Samuel le reconnaît. De retour chez lui, il fouille les affaires de Jennifer et trouve le gilet correspondant. Il compare les boutons et constate qu’ils sont identiques ! Quand Jennifer rentre, Samuel lui conseille de se débarrasser du gilet, prétextant qu’il ne l’aime pas du tout. Il lui dit de le jeter immédiatement, ajoutant qu’elle ne sait pas à quel point il tient à elle !

Lucie part pour le collège avec une amie. Jean-Paul leur propose de les accompagner en allant au travail, mais Lucie refuse. Jean-Paul confie à Léa qu’il espère que cette année se passera bien pour sa fille. Léa note qu’elle a l’air épanouie. Pourtant, une fois dehors, les deux adolescentes se changent en chemin et se dirigent vers le collège habillées comme pour aller à la plage. Lucie en profite même pour se maquiller.

Lors d’une intervention, Morgane remarque des jeunes filles vêtues de façon inappropriée pour aller au collège ou au lycée. Jean-Paul minimise la situation, lui disant qu’elle est trop stricte, avant de se rendre compte que l’une d’elles est Lucie ! Il la confronte, mais Lucie lui répond qu’elle a le droit de s’habiller comme elle veut et l’envoie promener.

Léa demande à Babeth si elle peut l’accompagner à son cours de yoga. Malheureusement, le cours est complet. Léa admet que Jean-Paul lui a demandé de parler à Lucie, mais elle n’en a pas envie. Elle essaie de convaincre Babeth de le faire à sa place, mais celle-ci refuse, expliquant qu’elle doit se préparer pour Aurore.

Pendant ce temps, Yolande tente de discuter avec Mirta, qui ne l’écoute pas et échange des messages avec Robert. Yolande lui reproche son manque d’attention, et Mirta avoue qu’elle est amoureuse. Mirta se met ensuite sur son 31 pour son rendez-vous avec Robert. Plus tard, Morgane remarque que Yolande semble triste. Yolande avoue ressentir de la jalousie envers Mirta et se sent envahie par un grand vide.

Vanessa rend visite à Ulysse pour s’informer sur l’avancement des documents pour le rachat du Mistral. Ulysse est surpris qu’ils aient accepté et lui demande comment elle s’y est prise. Vanessa préfère garder sa stratégie secrète. Ulysse espère qu’elle ne démolira pas tout, car il apprécie ce restaurant. Vanessa lui assure qu’elle aime aussi l’endroit et qu’elle compte lui donner la renommée qu’il mérite…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : danger, révélations, les résumés jusqu’au 11 octobre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 24 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.