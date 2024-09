Ici tout commence du 9 septembre : Zoé remontée, elle décide de... (résumé + vidéo épisode 998 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 998- Lionel est sur le point de dire toute la vérité à ses soeurs ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Gary a menacé de tout dire s’il ne le fait pas lui-même !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 9 septembre 2024 – résumé de l’épisode 998

Maintenant que Zoé connaît la vérité, une seule chose l’obsède : retrouver son père. Zoé appelle tout les proches de leur père, sans succès. Et elle est toujours très en colère contre Lionel, qui leur a menti pendant tout ce temps. Inès, qui n’est toujours pas au courant, veut elle aussi connaitre la vérité. Lionel tente encore de mentir mais Zoé pense qu’elle a le droit de savoir…

À l’Institut, Maya fait une rencontre inattendue. Pendant ce temps, Hortense célèbre Noël… en plein mois de septembre !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le grand retour de Greg (vidéo épisode du 11 septembre)

Ici tout commence du 9 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.