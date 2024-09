Tout le monde veut prendre sa place : la première de Cyril Féraud ce lundi avec une nouvelle formule (VIDÉO)

Publicité





C’est ce lundi 9 septembre 2024 que Cyril Féraud prend les commandes du jeu quotidien « Tout le monde veut prendre sa place ». Le jeu reprend avec Isabelle, qui avait atteint les 40 victoires en juillet dernier lors de la dernière de Jarry.











Publicité





Rappelons qu’Isabelle totalise 37.100 euros de gains.

Les nouveautés

– Un décor entièrement renouvelé, plus spacieux, plus lumineux, avec un public plus nombreux.

– Un nouveau générique chanté et un habillage très coloré.

– Fini la loge ! Le champion ou la championne restera sur le plateau pendant toute l’émission aux côtés de Cyril, réagissant à tout ce qui se passera.

Nouvelles règles et plus de questions

Les 6 candidats et le champion devront répondre à un plus grand nombre de questions :



Publicité





– Manche 1 : en plus de leurs questions individuelles, les candidats répondront à 3 « questions pour tous ».

– Manche 2 : ils devront répondre à 1 question duo et 1 question carrée supplémentaires.

– Finale : retour des 6 questions historiques pour le champion et le finaliste.

Nouveauté : si le champion donne à son adversaire le thème qu’il espérait, une alarme retentira, ajoutant une dose de pression supplémentaire !

VIDÉO les premières images de Cyril Féraud dans « Tout le monde veut prendre sa place »