Ici Tout Commence spoiler : Cléo manipule Jasmine... (vidéo épisode du 17 septembre)

Ici tout commence spoiler – Cléo a raté le concours d’entrée de l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que la jeune femme semble avoir un comportement de plus en plus malsain avec Jasmine, dans quelques jours elle va commencer à la manipuler…











Quand Jasmine rentre à l’appartement, elle découvre Cléo entrain de faire ses valises. Jasmine ne comprend pas mais Cléo lui explique qu’il est temps pour elle de leur laisser de l’espace. Elle affirme que Jim lui a fait comprendre qu’elle était de trop et même qu’il l’aurait traitée de parasite !

Cléo dit-elle la vérité ou ment-elle pour monter Jasmine contre Jim et les séparer ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1003 du 17 septembre 2024, Cléo montre Jasmine contre Jim

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

