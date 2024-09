C à vous du 12 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Futur gouvernement, avenir de la gauche… François Hollande, ancien président de la République et député socialiste de Corrèze, auteur du livre « Le défi de gouverner. La gauche et le pouvoir de l’affaire Dreyfus jusqu’à nos jours »

🔵 Mort de Didier Roustan, figure du journalisme sportif : on lui rend hommage avec son ami et journaliste,

Dominic Grimault est dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Juliette Ju, chef du « restaurant Octave » à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Laurent Romejko pour le prime hommage à Patrice Laffont, “Merci Patrice !”, diffusé demain à 21h10 sur France 3

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thomas Dutronc interprète son titre “Les p’tits bonheurs”; Cyril Feraud, présentateur historique du jeu « Slam », désormais aux commandes de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, et son successeur, Théo Curin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 12 septembre 2024 à 19h sur France 5.