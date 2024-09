Ici Tout Commence spoiler : Tom balance un gros scoop ! (vidéo épisode du 16 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Tom a la langue bien pendue dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et à l’institut Auguste Armand, les rumeurs circulent vite… Dans quelques jours, Tom va balancer un énorme scoop à Solal et Bérénice !











Tom assure qu’il a une info sur Rose et Marc Leroy : ils couchent ensemble ! Solal et Bérénice n’y croient pas, d’autant que Bérénice pense que Carla serait au courant et lui aurait dit…

Mais Tom leur assure que Malik les a vus chez Marc, Rose s’était cachée derrière le canapé. Tom, qui compte bien continuer de propager la rumeur, est impatient que ça arrive aux oreilles de Clotilde !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1003 du 16 septembre 2024, Tom balance sur Rose et Marc

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.