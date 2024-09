C dans l’air du 12 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 septembre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 12 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Gouvernement : la droite se prépare, la gauche se déchire

Emmanuel Macron et Édouard Philippe se retrouvent ce soir au Havre pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville, malgré des relations tendues, exacerbées par l’annonce récente de la candidature présidentielle de Philippe. Bien qu’il ait loué le Premier ministre actuel, Philippe maintient une posture distincte du parti présidentiel. Pendant ce temps, le Premier ministre poursuit la formation d’un gouvernement « pluriel », avec des consultations, notamment avec les Républicains et François Bayrou. À gauche, François Ruffin critique la dérive de La France insoumise, provoquant une vive polémique au sein du parti.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 12 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.