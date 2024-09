Ici Tout Commence spoiler : un retour choc à l’institut ! (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un retour choc qui vous attend à l’institut Auguste Armand dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Stanislas découvre avec stupeur que son père, Hippolyte Duchesnay, est de retour !











Et pire encore, Hippolyte ose revenir en tant que président d’honneur du championnat des Maîtres d’Hôtel !

Stanislas est sous le choc, il n’en revient pas que ça ne le dérange pas de revenir ici après tout ce qu’il a fait l’an dernier… Hippolyte affirme que tout ça est derrière lui et il a été jugé pour ça. Et quand Hippolyte lui parle de Maïa, Stanislas lui explique qu’ils ne sont plus ensemble mais il ne lui parle pas de Laetitia…

