C à vous du 27 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Une stratégie nationale toxique » : Pascal Canfin a annoncé sa démission du bureau exécutif de Renaissance : il est l’invité de C à vous

🔵 Procès des viols de Mazan : une quatrième semaine d’audience s’achève. On en parle avec Juliette Campion, journaliste police/justice



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Grégory Vingadassalon, chef du restaurant “Madame B” à Bordeaux

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Dany Brillant nous présente son nouvel album « Seventies » avec un live

🔵 Dans la Suite de C à vous : retour sur les 90 ans de Brigitte Bardot avec les journalistes Mireille Dumas, Yves Jaegle, et Yves Bigot; et Patrick Cohen pour le documentaire « Mensonges en politique » réalisé par Dimitri Queffelec et diffusé ce dimanche à 21h05 sur France 5

