Iris Mittenaere victime de violence par son compagnon, elle porte plainte !

Bruno Pelat, compagnon de l’ancienne Miss Univers Iris Mittenaere, a été placé en garde à vue ce mardi pour des faits de violences conjugales, selon les informations de Voici.











Iris Mittenaere, a subi une blessure à la main, apparaissant avec une attelle lors du défilé Etam Show mardi soir. L’ancienne Miss France et Miss Univers avait porté plainte quelques heures plus tôt et Bruno Pelat a été placé en garde à vue. Celle-ci a été prolongée ce mercredi après-midi.

Iris Mittenaere, couronnée Miss France puis Miss Univers en 2016, avait récemment officialisé sa rupture avec Diego El Glaoui après quatre ans de relation et alors qu’ils devaient se marier. Au cours de l’été 2024, Iris avait débuté une relation avec Bruno Pelat, fils d’un riche promoteur immobilier. Leur couple avait attiré l’attention des médias, notamment pour leurs vacances luxueuses à Saint-Tropez.