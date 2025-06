Iris Mittenaere et Antoine Dupont en couple, la réaction de Fabien Galthié

Publicité





Alors qu’Antoine Dupont fait les gros titres autant pour sa vie privée que pour ses performances sur le terrain, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, il a pris la défense de son demi de mêlée star, en pleine lumière médiatique depuis sa relation supposée avec Iris Mittenaere, ancienne Miss Univers.











« Antoine, c’est le chemin parfait, tout droit ou presque », affirme Galthié, qui n’hésite pas à mettre en perspective la trajectoire linéaire du capitaine tricolore avec celle, plus cabossée, de son coéquipier Matthieu Jalibert : « Matthieu, c’est un chemin plus sinueux, plus complexe : il se bat pour porter le maillot. Mais je les adore tous les deux. »

À travers ces mots, le sélectionneur évoque non seulement la diversité des parcours au sein de son groupe, mais aussi l’importance de la liberté de ses joueurs, sur et en dehors du terrain.

« Il est joli, le chemin d’Antoine. Le mec est libre, quoi », ajoute Galthié, visiblement agacé par les critiques autour de la médiatisation croissante du joueur. « Surtout, il n’a pas fait cet extraordinaire parcours par hasard. Alors, j’entends ce qu’il se dit mais je ne vois pas pourquoi le reste de son chemin serait erratique. J’espère d’ailleurs qu’on accomplira bientôt des choses grandioses. »

Des propos qui sonnent comme un soutien clair à Antoine Dupont, dont l’aura dépasse désormais largement les limites de l’Ovalie. Entre son retour remarqué après sa parenthèse olympique à VII, ses performances décisives en club et les projecteurs braqués sur sa vie sentimentale, le n°9 reste plus que jamais une figure incontournable du rugby français. Et pour Fabien Galthié, aucune polémique ne saurait ternir cette trajectoire « exemplaire ».