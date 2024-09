Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 6 ? (résumé + replay 24 septembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 6 du mardi 24 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination de Michel, Mélissa est vexée des nombreux votes contre elle au conseil.





Mélissa pense déjà à la suite et aimerait convaincre des aventuriers d’éliminer Frédéric !







Chez les Rouges, Gustin se sent mal. Et le jeu de confort est annoncé. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les poteries. Denis leur présente la récompense : 1kg de chocolat et l’appel à un proche !

Tirage au sort chez les femmes rouges : Sarah et Cassandre ne participent pas. Avec 8 boules noires, Cassandre signe un record ! Chez les jaunes, Frédéric et Thibault tirent la boule noire. Les rouges dominent, avec un seul échec. Et c’est donc une victoire logique des Rouges.



De retour sur leur camps, les jaunes découvrent que le feu s’est éteint ! Thibault et Jacques prennent les choses en main et le feu est rallumé. Et Frédéric recadre son équipe suite aux multiples défaites.

Les Rouges passent leurs appels, avec beaucoup d’émotion. Et ils savourent ensuite le chocolat !

Sur le camps jaune, Mélissa cherche activement un collier. Le lendemain, les Jaunes misent sur un bon repas avant l’immunité, ils sont déterminés à gagner !

Place à l’épreuve d’immunité. Emmanuelle et Cécile ne jouent pas chez les rouges. Ilyes et Jacques ne jouent pas chez les jaunes. Dans chaque équipe, il faut un fugitif. Thibault chez les jaunes et Gustin chez les rouges. Et les meutes doivent rattraper le fugitif adverse sur un parcours du combattant !

La meute rouge va très vite, Hugo touche Thibault ! C’est donc une nouvelle victoire des Rouges ! Les Jaunes doivent donc encore une fois affronter le Conseil. Ils rentrent abattu sur leur camps ! Mélissa sait très bien qu’elle est en danger et compte chercher un collier.

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des Jaunes. Thibault accuse clairement les filles jaunes d’être moins fortes que les filles rouges ! Et sans surprise, c’est Mélissa qui est éliminée. Elle est évidemment très déçue et les met en garde contre Frédéric.

Et rendez-vous le mardi 1er octobre pour suivre l'épisode 7 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Il s'agira de la Réunification !