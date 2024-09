Demain Nous Appartient spoiler : un grand départ à Sète ! (vidéo épisode du 27 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un grand départ qui vous attend dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, le commissariat de Sète dit au revoir à Lisa !











Après sa sortie de l’hôpital, il est temps pour Lisa de quitter Sète avec Amel. Les deux soeurs partent vers une nouvelle vie à Berlin ! Mais avant de partir, Lisa passe au commissariat, où ses collègues lui ont organisé un pot de départ. Un joli moment d’émotion.

Aurore, Manon, Nordine, mais aussi Martin et Georges sont là pour lui dire au revoir et lui préciser qu’elle va leur manquer. Martin salue son courage et son entêtement.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1780 du 27 septembre 2024 : le départ de Lisa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.