Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 10 septembre 2024)

Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 4 du mardi 10 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination de Marie, le jeu de confort est annoncé.





Sur l’île maudite, c’est l »heure de chercher l’anito blanc. C’est Natanaël qui le trouve pour la première fois !







Sur le jeu de confort, Denis présente l’incroyable récompense : aller sur un marché local, déguster un plat typique à base de poulet, saucisses et pâtisseries ! Tirage au sort chez les Rouges, Cassandre tire une 5ème boule noire, chez les Jaunes, c’est Frédéric ! Et c’est une victoire des Jaunes, pour la première fois sur un confort ! Les Rouges vont donc envoyer l’un des leurs en duel face à Nathanaël. Ils désignent Cécile à l’unanimité !

Les Jaunes sont sur le marché et démarrent en achetant 1.5kg de riz.



Place au duel entre Nathanaël et Cécile. Il s’agit de monter une structure à deux étages, et c’est finalement Cécile qui remporte le duel ! Et elle retourne chez les Rouges avec un collier d’immunité. De son côté, Nathanaël revient su l’île maudite le moral dans les chaussettes.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Et c’est encore Cassandre qui tire la boule noire chez les Rouges ! Chez les Jaunes, c’est Thibault et Michel. C’est serré mais c’est finalement une victoires des Rouges ! Ils repartent avec le totem synonyme d’immunité. Et les Jaunes vont devoir éliminer l’un des leurs.

De retour sur le camps des Jaunes, Lola fait parler après qu’elle ait reprocher à son équipe de ne pas écouter les femmes. Personne ne comprend car pendant le jeu elle n’a rien dit. Michel veut voter contre Lola tandis que Lola essaie de monter Frédéric contre Michel. Mais Frédéric commence à s’agacer du comportement de Lola. Jacques veut la lâcher également.

Sur le camps rouge, Gustin prépare le riz et tout le monde se régale ! Autre ambiance chez les Jaunes, où Lola cherche un collier d’immunité.

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des Jaunes. Il y a égalité entre Lola, Michel, et Charlotte ! Ils doivent voter de nouveau et en cas de nouvelle égalité il y aura un tirage au sort ! Et c’est finalement Lola qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce 10 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 17 septembre pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».