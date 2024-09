Les 12 coups de midi : Émilien a-t-il été éliminé cette semaine sur les tournages ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, les infos sur l’élimination d’Emilien – Emilien a-t-il éliminé cette semaine sur les tournages du jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi avait des enregistrements qui se sont achevés mardi et ne reprendront que début décembre.





Mais Emilien a-t-il enfin été éliminé ?







Encore une fois, la réponse est non ! Selon Chasseur 2 News sur YouTube, il est toujours en place et a pu rentrer chez lui en restant Maître de Midi. Il sera donc toujours là sur vos écrans jusqu’au mois de décembre et reprendra les tournages le 3 décembre prochain.

Si vous vous demandez pourquoi cette énorme pause des tournages, la réponse est simple : Jean-Luc Reichmann va tourner la prochaine saison de la série « Léo Mattéï ».



En attendant, retrouvez Emilien ce samedi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ». Il pourrait décrocher sa 13ème étoile.