« Au coeur des jeux » : la suite de votre documentaire ce soir sur France 2 (10 septembre)

Publicité





« Au coeur des jeux », c’est le documentaire inédit diffusé ce soir, mardi 10 septembre 2024, sur France 2. Il s’agit de la suite de la série documentaire événement pour plonger les téléspectateurs dans les coulisses de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Au coeur des jeux », présentation

Grâce à ses accès privilégiés et en reconstruisant sa propre chronologie, alignée sur le rythme de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, les deux derniers épisodes de la série *Au cœur des Jeux*, réalisée par les frères Jules et Gédéon Naudet, revisitent cette histoire collective à travers des rencontres intimes et des moments rares, mêlant anonymes et célébrités, sublimés par l’événement.

Le 26 juillet 2024, alors que l’aube se lève, le ciel bleu semble s’effondrer. Le matin de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, la France et sa capitale sont sous tension : une pluie battante s’abat sur Paris, des lignes de la SNCF sont sabotées, et le pays apparaît divisé. La sécurité de la cérémonie sera-t-elle assurée ? L’événement sera-t-il à la hauteur des attentes ? Pourtant, douze heures plus tard, la France rayonne sur la scène internationale. Cette journée unique devient le fil narratif de ce récit des Jeux Olympiques et Paralympiques.



Publicité





Du premier appel de Tony Estanguet à Teddy Riner et Marie-José Perec, choisis comme derniers relayeurs, à l’interprétation de « l’Hymne à l’Amour » depuis la Tour Eiffel, ce 26 juillet offre une occasion singulière de raconter les Jeux sous un angle inédit : celui des coulisses, des émotions, des médailles, des victoires et des revers. Durant 29 jours d’intense émotion et de fraternité, la France, morose et divisée, se réveille, marquée par des semaines de tensions politiques et une météo capricieuse, ainsi que les attaques sur les lignes ferroviaires le matin même du 26 juillet.

Paris 2024 devient alors un moment suspendu dans le temps, un spectacle permanent de joie et de lumière, olympique et paralympique, où de nouvelles légendes du sport, français et international, émergent. Leurs exploits sont partagés avec leurs familles, leurs amis, les volontaires, les commentateurs, et un public en liesse qui les porte jusqu’aux coulisses.

On retrouve Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies de Paris 2024, et Cassandre Beaugrand, médaillée d’or en triathlon, pleurant d’émotion sous un ciel orageux sur un podium au bord de la Seine. Joseph, un animateur de tribunes, galvanise la foule pour assister à la victoire historique de Teddy Riner. Des icônes comme Zinedine Zidane et Noah Lyles, médaillé d’or sur 100 m, partagent des instants intimes avant leur entrée en scène, acclamés par leurs fans.

C’est aussi l’histoire de Brahim Asloum et Alexandre Boyon, plus acteurs que commentateurs, vivant intensément les combats de Sofiane Oumiha et de Léon Marchand. De Marie-Pierre, mère d’Antoine Dupont, qui étreint son fils en pleurs, ou encore Coraline, soigneuse du cheval olympique Triton, dans les coulisses majestueuses du concours équestre de Versailles. Et de la tendre amitié entre Bernadette et Kauli Vaast, surnommés « Tigresse » et « Tigrou », médaillés d’or en surf sur la plage de Teahupo’o à Tahiti.

Ces histoires d’hommes et de femmes incarnent, au fil des jours, le cœur battant des Jeux.