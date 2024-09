« La reine des manipulatrices » : votre téléfilm ce 6 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La reine des manipulatrices » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 6 septembre 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La reine des manipulatrices ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La reine des manipulatrices » : l’histoire, le casting

Lacy élève seule sa fille, Nicole, qui se retrouve en concurrence avec Parker, une amie du lycée, pour entrer dans une université renommée. Face à l’absence de soutien de son père gravement malade, Lacy est prête à tout pour assurer la réussite de Nicole, quitte à envisager l’inimaginable.

Avec : Crystal Allen (Lacy Settle), April Hale (Mandy Williams), Rachel Walters (Nicole Settle), Tatiana Le’Joy (Parker Williams)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les mères diaboliques ».

« Les mères diaboliques » : l’histoire et le casting

Après le décès de son mari dans un accident de voiture, Missy Clark revient dans la ville de son enfance pour repartir à zéro avec sa fille, Arielle. Elle prend la place de l’entraîneuse de l’équipe de cheerleading de son ancien lycée, décédée quelques mois plus tôt dans des circonstances mystérieuses. Toutefois, sa nomination n’est pas bien accueillie par tous, et Missy doit rapidement faire face à la jalousie de certaines mères d’élèves, prêtes à tout pour la saboter. Entre la reconstruction de l’équipe, les manigances des mères, une adjointe peu compétente et des disparitions troublantes, Missy se retrouve sous pression, et la saison s’annonce mouvementée.

Avec : Brittany Goodwin (Gemma), Lauren Mayo (Arielle), Meyon Jacobs (Missy Clark), Eric Lutz (Tanner)