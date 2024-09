Les 12 coups de midi du 6 septembre : Emilien se loupe, qui est sur l'étoile ? Elle sera dévoilée le...

Publicité





Les 12 coups de midi du 6 septembre 2024, 345eme victoire d’Emilien – Emilien a signé une 345ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a pas brillé et s’est loupé aujourd’hui avec deux erreurs sur le Coup de Maître. Il n’a remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 6 septembre, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée dans 7 jours

Emilien voit donc sa cagnotte personnelle monter à 1.461.645 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : la plage de Copacabana à Rio au Brésil, un phonographe, une tente, et un lapin.

Rappelons que c’est l’actrice américaine Anne Hathaway qui est derrière cette étoile. La plage brésilienne fait référence au film d’animation « Rio » pour laquelle elle a doublé un personnage, la tente pour le film « Summer Camp », et le lapin pour son rôle dans « Alice aux pays des merveilles ». Notez que cette étoile devrait être entièrement dévoilée dans une semaine !

Indices présents sur cette étoile : la plage de Copacabana au Brésil, un phonographe, une tente, un lapin

Noms déjà proposés : Kilian Mbappé, Zinédine Zidane, David Guetta, Mimie Mathy



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 septembre

