« L’Eclipse » du 11 septembre 2024 : vos épisodes ce soir sur France 2

« L'Eclipse » au programme TV du mercredi 11 septembre 2024





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 11 septembre 2024

Épisode 3 : Manue et Johanna sont désormais impliquées dans une enquête de meurtre. En explorant la relation que Nour entretenait avec un homme plus âgé, elles découvrent les rêves cachés de l’adolescente. Depuis son déménagement de Paris à Bozouls, Nour nourrissait des envies d’évasion. Les deux enquêtrices craignent que la jeune fille, vulnérable et en quête de liberté, ait été piégée, ce qui l’a menée à sa perte…

Épisode 4 : Manue est de nouveau bouleversée par l’enquête, qui cette fois-ci se concentre sur son propre neveu, Quentin Germain. Les investigations révèlent un conflit trouble entre Nour et l’adolescent. Avec horreur, Manue prend conscience de la face sombre de ce jeune homme qu’elle a vu grandir. Héritier d’une riche famille d’éleveurs locaux, Quentin affiche un comportement inquiétant, faisant de lui le principal suspect dans l’affaire…



« L’Eclipse » – rappel du synopsis

Dans les paysages austères et balayés par les vents du haut plateau de l’Aubrac, un soir d’éclipse, Luca, 18 ans, tire accidentellement sur sa petite amie Nour avec l’arme de service de sa mère, Manue. Alors qu’il part chercher de l’aide, Nour disparaît mystérieusement. Manue et Johanna, deux gendarmes locales et mères des adolescents impliqués, se lancent dans une enquête complexe au sein d’une communauté paysanne en pleine transformation. À mesure qu’elles découvrent des conflits d’intérêts et des secrets de famille, les ramifications de l’enquête commencent à ébranler leurs propres vies familiales.

« L’Eclipse » : les interprètes

Avec Anne Charrier (Manue Vitali), Claire Keim (Johanna Croiset), Hubert Delattre (David Levy), Victor Poirier (Anthony Courtin), Armelle Deutsch (Mathilde Wilhem), Thomas Jouannet (Raphaël Wilhem), Aymeric Fougeron (Luca Germain Vitali), Eloïse Rey (Angèle Croiset), Justine Lacroix (Inès Germain), Valentin Campagne (Quentin Germain)