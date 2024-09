Les 12 coups de midi du 4 septembre : Emilien se loupe, encore un indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 4 septembre 2024, 343eme victoire d’Emilien – Emilien a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a pas brillé aujourd’hui en butant sur deux questions du Coup de Maître, remportant seulement 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 4 septembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit sa cagnotte arriver au total de 1.456.495 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait en bas à droite. Ça semble être un castor ! Il s’ajoute aux 3 précédents indices : la plage de Copacabana à Rio au Brésil, un phonographe, et une tente.

Et si vous avez hâte de savoir qui se cache derrière cette étoile, qui a déjà été trouvée par Emilien sur les tournages il y a plusieurs semaines, on peut vous dire que selon TéléKIFF sur YouTube, il s’agirait de l’actrice américaine Anne Hathaway. La plage brésilienne fait référence au film d’animation « Rio » pour laquelle elle a doublé un personnage, et la tente pour le film « Summer Camp ».

Indices présents sur cette étoile : la plage de Copacabana au Brésil, un phonographe, une tente

Noms déjà proposés : Kilian Mbappé, Zinédine Zidane, David Guetta



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+