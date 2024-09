« Guide de survie à deux » : votre téléfilm ce 4 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Guide de survie à deux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 4 septembre 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Guide de survie à deux ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Guide de survie à deux » : l’histoire, le casting

Abby part en séjour bien-être en pleine nature avec son amie Rachel. Lors de ce voyage, elle retrouve Sean, son ancien meilleur ami de lycée qu’elle n’avait pas revu depuis 17 ans. Le souvenir de la douleur reste vivace pour Abby, car Sean l’avait abandonnée sans un mot à un arrêt de bus, juste avant qu’ils ne partent en vacances ensemble. Perdus seuls en pleine forêt, ils se retrouvent face à face, contraints de s’expliquer et de confronter leurs sentiments enfouis depuis longtemps.

Avec : Emilie Ullrup (Abby), Peter Mooney (Sean), Meghan Heffern (Rachel), David James Lewis (Bart)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un nounou trop craquant ».

« Un nounou trop craquant » : l’histoire et le casting

Alice mène une vie bien remplie, jonglant entre son travail exigeant et l’éducation de sa fille Lily, qu’elle élève seule depuis son divorce. Elle entretient une relation amoureuse avec Max, qui est également son principal rival au bureau. Tous les trois se retrouvent aux Bahamas pour une semaine de travail sous le soleil. Pour s’occuper de Lily, Alice fait appel à Jacob, une nounou peu conventionnelle. Lily s’attache rapidement à lui, et grâce à Jacob, Alice redécouvre le plaisir de s’amuser. Ce rapprochement inquiète Max, qui décide alors de demander Alice en mariage.

Avec : Tyler Johnson (Jacob), Adebiyi Lanre (Max), Lily Jane (Lily), Amina Massai (Nina), Jevon White (Philip), Elisabeth Harnois (Alice)